Крабы есть, краболовов не хватает

Мониторинг реализации первого этапа инвестиционных квот выявил целый ряд проблем, с которыми столкнулись отечественные верфи, что привело к систематическому сдвигу окончания строительства рыболовецких плавсредств.
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