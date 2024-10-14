Большой террор и «ежовщина» 1937-38 гг.: новые документы

Уважаемый Валера (не я лишил Вас отчества)! Не знаю, на сколько анализ получился глубоким, но прочтите, пожалуйста «Мы пойдём другим путём», «Кипящий разум» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.

Валерий Протасов

Уважаемый Виктор Константинович! Ко мне можно обратиться и без отчества, но называя моё полное имя: Валерий. Что касается рекомендованных Вами очерков, то я прочитал "Кипящий разум" и должен сказать, что зарождение идеи революционного террора и диктатуры пролетариата изложена обстоятельно и убедительно. Но, задавая свой вопрос, я имел ввиду, почему произошли злоупотребления репрессиями, сам механизм того, как это случилось. Масштаб такого безумного и бесконтрольного террора превзошёл планы тех, кто планировал массовый террор.