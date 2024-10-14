Опубликовано документальное подтверждение того, что И.В. Сталин не был в курсе масштабов «ежовщины» до середины ноября 1938 годаХочу привлечь внимание читателей к книге «Тайны архивов НКВД СССР: 1937-38.
Большой террор и «ежовщина» 1937-38 гг.: новые документы
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Уважаемый Валера (не я лишил Вас отчества)! Не знаю, на сколько анализ получился глубоким, но прочтите, пожалуйста «Мы пойдём другим путём», «Кипящий разум» на Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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21 час.
Валерий Протасов
Уважаемый Виктор Константинович! Ко мне можно обратиться и без отчества, но называя моё полное имя: Валерий. Что касается рекомендованных Вами очерков, то я прочитал "Кипящий разум" и должен сказать, что зарождение идеи революционного террора и диктатуры пролетариата изложена обстоятельно и убедительно. Но, задавая свой вопрос, я имел ввиду, почему произошли злоупотребления репрессиями, сам механизм того, как это случилось. Масштаб такого безумного и бесконтрольного террора превзошёл планы тех, кто планировал массовый террор.
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18 час.
Александр Платов
Уважаемый Валерий! Не было никакого "Большого террора", и если вы желаете в этом убедиться - рекомендую к прочтению книгу П.Г. Балаева "Миф о большом терроре". Думаю, она вас в этом убедит.
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1 час.
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