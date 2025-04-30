Безусловно, Вооруженные силы Эстонии не представляют угрозы для Вооруженных сил РФ. Эстонские военные не обладают опытом современных боевых действий, но вместе с тем Эстония, пытаясь отправить на Украину пусть даже роту своих солдат, желает быть причастной к тому, чтобы киевский режим устоял и … .
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