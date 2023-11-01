Nature Geoscience: пыль спровоцировала исчезновение динозавров

Ученые из Брюссельского свободного университета назвали причину исчезновения динозавров. В опубликованной в журнале Nature Geoscience исследовании подтверждена гипотеза о том, что динозавры вымерли из-за сокращения солнечного света, вызванного пылью.
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