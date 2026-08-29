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Царьград

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ЦБСТ начал испытания катера "Вектор" с электродвигателем

ЦБСТ начал испытания катера "Вектор" с электродвигателем

В Санкт-Петербурге начались ходовые испытания безэкипажного катера "Вектор" с электродвигателем. Проект реализован НПП "ЭЛВО", "Аква-Волга" и "Кольская верфь".

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