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Фернандо Алонсо: «Мне все равно, что случилось на Гран-при Абу-Даби. Что было, то было»

Фернандо Алонсо все равно, сделает ли ФИА выводы из скандальной концовки сезона-2021. По мнению пилота «Альпин», в тщательном изучении событий Гран-при Абу-Даби нет необходимости, так как спорные моменты происходят в «Формуле-1» постоянно.

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