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На Камчатке создадут центр реабилитации диких животных

ВТБ при участии Фонда защитников природы построит на Камчатке центр реабилитации диких животных. Он появится в Елизовском районе рядом с посёлком Раздольный на территории в 79 гектаров.

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