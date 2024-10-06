Как Путин и Си выбирали цели для ракет в Израиле и попали по США.

Дмитрий Гурин

Вот и пусть штатники выбирают как вылезти из этой ситуевины с наименьшими потерями. Хотя тут все решают выборы, победивший на них автоматически проигрывает в дальнейшем и фактически убивает и себя как политика и свою партию..... вот поэтому Трамп не так активно скачет на трибунах по штатам как в свои прошлые выборы.....