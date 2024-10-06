КОТ КОСТЯН Кровь американцев массово прольется, рано или поздно, но в этом нет сомнений. К такому выводу пришли авторы тамошнего издания «Moon of Alabama», анализируя события последних дней.
Как Путин и Си выбирали цели для ракет в Израиле и попали по США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Вот и пусть штатники выбирают как вылезти из этой ситуевины с наименьшими потерями. Хотя тут все решают выборы, победивший на них автоматически проигрывает в дальнейшем и фактически убивает и себя как политика и свою партию..... вот поэтому Трамп не так активно скачет на трибунах по штатам как в свои прошлые выборы.....
Ответить
10 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Масуд Пезешкиан и Никол Пашинян, случайно, братья? Оба либералы, оба любят Америку.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии