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РБК: лицензию завода производителя водки Novabev Group приостановили

РБК: лицензию завода производителя водки Novabev Group приостановили

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 10 октября приостановила деятельность спиртзавода в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России Novabev Group, передает РБК.

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