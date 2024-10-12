РБК: лицензию завода производителя водки Novabev Group приостановили

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 10 октября приостановила деятельность спиртзавода в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России Novabev Group, передает РБК.
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