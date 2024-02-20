Захарова оценила просьбу Блинкена не использовать слова «мама» и «папа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала просьбу главы Госдепа США Энтони Блинкена об использовании гендерно-нейтральных терминов среди своих сотрудников.
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