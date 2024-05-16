Телеведущий Соловьев выступил с видеообращением в пермском заксобрании

Российский телеведущий Владимир Соловьев из своей студии записал видеообращение к победителям ежегодного журналистского конкурса «Право и общество», которое проводит законодательное собрание Пермского края.
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