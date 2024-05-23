Директора филиала телерадиокомпании в Адыгее заподозрили в превышении полномочий

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея. Отдел по расследованию особо важных СУ СК РФ по Республике Адыгея возбудил уголовное дело в отношении директора филиала ФГУП «ВГТРК» о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности.