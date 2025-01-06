Пленный солдат ВСУ признался в незнании украинского языка и «новых западенских слов»

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Рытиков, сдавшийся российским военным в Донецкой Народной Республике, рассказал, что командование ВСУ заставляет подчиненных разговаривать на украинском языке, который он сам до конца не понимает.
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