Списочные часы: почему в РФ начали обсуждать признание «Талибана»

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Воробей

Американцы оставили на 7 миллиардов долларов разного вооружения в Афганистане, когда улепётывали, теряя тапки. Самим талибанцам высокотехнологичная большая часть вооружения нафиг не нужна - стоит место занимает. До сих пор никому продать было невозможно из-за санкций. Теперь же РФ сможет приобрести его. И фактически, американцы станут как бы поставщиками СВО. Да и афганцев можно завербовать относительно дешевле, помогать давить бандеровцев - союзников американцев.