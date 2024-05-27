«Талибан»* представляет реальную власть в Афганистане — по этой причине Россия собирается исключить движение из списка террористов, заявил в разговоре с «Известиями» глава МИД РФ Сергей Лавров.
Списочные часы: почему в РФ начали обсуждать признание «Талибана»
Комментарии
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В
Воробей
Американцы оставили на 7 миллиардов долларов разного вооружения в Афганистане, когда улепётывали, теряя тапки. Самим талибанцам высокотехнологичная большая часть вооружения нафиг не нужна - стоит место занимает. До сих пор никому продать было невозможно из-за санкций. Теперь же РФ сможет приобрести его. И фактически, американцы станут как бы поставщиками СВО. Да и афганцев можно завербовать относительно дешевле, помогать давить бандеровцев - союзников американцев.
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