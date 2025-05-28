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В Госдуме призвали признать производителя Барби экстремистом

В Госдуме призвали признать производителя Барби экстремистом

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова потребовала признать выпускающую кукол Барби компанию Mattel экстремистской.

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