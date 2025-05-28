В Госдуме призвали признать производителя Барби экстремистом

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова потребовала признать выпускающую кукол Барби компанию Mattel экстремистской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии