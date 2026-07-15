New U.S. Sanctions Bill Targets Russia's Oil Exports and Shadow Fleet

A bipartisan group of US senators on July 14 introduced the Sanctioning Russia Act of 2026, unveiling a revised package of sanctions and tariffs aimed at squeezing Moscow's war finances while seeking to overcome concerns that had stalled earlier versions of the legislation.
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