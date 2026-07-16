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ИА Регнум

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Зеленский прокомментировал протесты из-за отставки Фёдорова за бронестеклом

Зеленский прокомментировал протесты из-за отставки Фёдорова за бронестеклом

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 июля прокомментировал свое решение уволить главу минобороны страны Михаила Фёдорова и начавшиеся из-за этого протестные акции, выступив за пуленепробиваемым стеклом.

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