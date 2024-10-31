Восемь категорий товаров попадут под блокировку продажи нелегальной продукции

В России с 1 ноября 2024 года вводится разрешительный режим при продаже пива и слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАД, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
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