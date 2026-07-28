В ЛНР рассказали, кого будут набирать в подразделение "БАРС-ЛНР"

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Бойцов с боевым опытом, в том числе имеющих навыки работы с оборудованием по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, будут набирать в формируемое в Луганской Народной Республике спецподразделение "БАРС-ЛНР".
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