В ЛНР рассказали, кого будут набирать в подразделение "БАРС-ЛНР"

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Бойцов с боевым опытом, в том числе имеющих навыки работы с оборудованием по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, будут набирать в формируемое в Луганской Народной Республике спецподразделение "БАРС-ЛНР".