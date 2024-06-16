Мирный план Путина нашел поддержку среди жителей Украины Ольга ВайленкоПрезидент России Владимир Путин предложил новый мирный план для Украины на встрече с руководством МИД 14 июня, призывая к завершению конфликта на справедливых условиях.
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