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Владелец NYSE готовится запустить фьючерсы на крупный рогатый скот и свиней

Intercontinental Exchange (ICE), владелец Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), готовится запустить торги фьючерсами на крупный рогатый скот и свиней, пишет Bloomberg.

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