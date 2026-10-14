Украина стала единственной страной в мире, чей ВВП так и не вырос за последние 30 лет. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер (в списке иноагентов и террористов в РФ) Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».