Украина стала единственной страной в мире, чей ВВП так и не вырос за последние 30 лет. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер (в списке иноагентов и террористов в РФ) Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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