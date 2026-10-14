Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

872 подписчика

Кох поднял на смех киевскую ведущую: «Разве агентурная сеть ФСБ вас заставляла воровать?»

Кох поднял на смех киевскую ведущую: «Разве агентурная сеть ФСБ вас заставляла воровать?»

Украина стала единственной страной в мире, чей ВВП так и не вырос за последние 30 лет. Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер (в списке иноагентов и террористов в РФ) Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым