Заказчики не собирались оставлять террористам жизнь: Вот, почему убийцы из «Крокуса» даже не сменили машину во время побега Вчера 269K прочитали

Минобороны России наградило участников облавы на террористов из "Крокуса" Вчера 269K прочитали Сейчас многие задаются вопросом почему сотрудники полиции не прибыли на место теракта вовремя, не защитили граждан.
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