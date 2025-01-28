В алтайском Соцфонде назвали размер повышенных пенсий и будущей индексации в 2025 году

Начиная с этого года, повышение пенсий в результате индексации обеспечено получателям всех страховых пенсий, независимо от факта работы С 1 января 2025 года была произведена индексация страховых пенсий, которые получают более 615 тысяч жителей Алтайского края, рассказала управляющий региональным Отделением Социального фонда России Ольга Клиндухова.