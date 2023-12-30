Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Чёрного моря

30 декабря 2023 года в акватории Чёрного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины.По информации пресс-службы Минобороны России, 30 декабря около 10:00 в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен безэкипажный катер ВСУ, который следовал в направлении Крымского полуострова.