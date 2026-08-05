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Аргументы и Факты

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Врачи Малышева и Коновалов связали кариес с риском инсульта

Врачи Малышева и Коновалов связали кариес с риском инсульта

Кариес может повышать риск инсульта из-за распространения инфекции по сосудам, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева и врач Михаил Коновалов.

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