Врачи Малышева и Коновалов связали кариес с риском инсульта

Кариес может повышать риск инсульта из-за распространения инфекции по сосудам, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева и врач Михаил Коновалов.
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