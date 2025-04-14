Армия России наступает к Константиновке, освобождая посёлок за посёлком (КАРТА)

Армия России наступает к Константиновке (ДНР), освобождая один посёлок за другим. На константиновском направлении 150-я дивизия ранее освободила Пантелеймоновку и Александрополь, а теперь зашла в Валентиновку, заняв большую часть поселка, и прорывается к Сухой Балке.
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