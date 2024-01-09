В Калужской области 11-летний мальчик покончил с собой из-за родительского запрета

Трагедия произошла в Обнинске вечером в понедельник, 8 января. Ребёнок рос в полной семье.В городе Обнинске Калужской области вечером в понедельник, 8 января школьник покончил с собой якобы из-за того, что мать запретила играть ему в компьютерную игру на планшете.
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