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В Калужской области 11-летний мальчик покончил с собой из-за родительского запрета

В Калужской области 11-летний мальчик покончил с собой из-за родительского запрета

Трагедия произошла в Обнинске вечером в понедельник, 8 января. Ребёнок рос в полной семье.В городе Обнинске Калужской области вечером в понедельник, 8 января школьник покончил с собой якобы из-за того, что мать запретила играть ему в компьютерную игру на планшете.

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