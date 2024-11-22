История полезна: спрос на проверку люксовых машин вырос в полтора раза

В России стали чаще запрашивать проверку истории премиальных подержанных автомобилей для их последующей покупки: спрос на информацию о машинах возрастом до трех лет вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии