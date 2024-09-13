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СМИ узнали об изъятии оружия у главы РДК Капустина в Москве

СМИ узнали об изъятии оружия у главы РДК Капустина в Москве

У руководителя организации «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который заочно осужден в России за организацию нападения на Брянскую область, изъяли два вида оружия.

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