СМИ узнали об изъятии оружия у главы РДК Капустина в Москве

У руководителя организации «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который заочно осужден в России за организацию нападения на Брянскую область, изъяли два вида оружия.