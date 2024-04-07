День геолога

ГМ

Георгий Мокрушин

Работал, один сезон с ноября по апрель под Ханты-Мансийском в сейсморазведке. Работа не из лёгких. Где танк проехать не может (передвигались на списаных танках 80х годов адаптированные под работу), приходилось в ручную раскидывать оборудование. Горы, озёра, реки, болота, не везде лёд ещё был. Опасная работа. Вспоминаю, как вышли на Иртыш, ветер такой сильный был что сносил маленько с учетом оборудования на плечах в 25 кг.