НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

День геолога

День геолога. Праздник был учреждён в 1966 году и всегда отмечается в первое воскресенье апреля. Это связано с началом подготовки к летним работам и сборами в экспедиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Мокрушин
Работал, один сезон с ноября по апрель под Ханты-Мансийском в сейсморазведке. Работа не из лёгких. Где танк проехать не может (передвигались на списаных танках  80х годов адаптированные под работу), приходилось в ручную раскидывать оборудование. Горы, озёра, реки, болота, не везде лёд ещё был. Опасная работа. Вспоминаю, как вышли на Иртыш, ветер такой сильный был что сносил маленько с учетом оборудования на плечах в 25 кг.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх