Мизулина заявила о новых жертвах мошенничества блогера Улановой

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина получила 191 новых обращений по поводу мошеннических схем блогера и основательницы «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерины Улановой.
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