Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

18-летний сын помощника президента России Дмитрия Калимулина Александр умер во сне. Подробности о смерти первокурсника юридического факультета МГУ имени Ломоносова раскрыла его мать Наталья Калимулина в беседе с MSK1.
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