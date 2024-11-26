Врач Гедиева: с 6-8 годам ребенку не нужен совместный сон с родителями

Совместный сон с ребенком — одна из тем, которая вызывает у родителей много вопросов. Одни считают, что ребенку следует спать одному, в то время как другие убеждены, что совместный сон может принести немало пользы.
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