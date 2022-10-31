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Отключения света начались после ударов по объектам в Запорожье и Черкасской области

Отключения света начались после ударов по объектам в Запорожье и Черкасской области

В Черкасской области Украины подвергся удару объект критической инфраструктуры. Как сообщили местные власти, часть области осталась без света.

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