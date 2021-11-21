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В Бельцах состоится второй тур выборов примара. Кто будет бороться за кресло мэра?

В Бельцах состоится второй тур выборов примара. Кто будет бороться за кресло мэра?

Объявлены окончательные предварительные результаты выборов мэра Бэльц. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей в первом туре, то новый примар северной столицы Молдовы будет определен во втором туре местных выборов.

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