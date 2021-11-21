В Бельцах состоится второй тур выборов примара. Кто будет бороться за кресло мэра?

Объявлены окончательные предварительные результаты выборов мэра Бэльц. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей в первом туре, то новый примар северной столицы Молдовы будет определен во втором туре местных выборов.
Объявлены окончательные предварительные результаты выборов мэра Бэльц. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей в первом туре, то новый примар северной столицы Молдовы будет определен во втором туре местных выборов.
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