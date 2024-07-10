В Мордовии медицинская сестра признана виновной в подделке рецептурных бланков на получение сильнодействующих веществ

Собранные органами дознания ОП № 3 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летней медицинской сестры одной из больниц региона, признанной виновной в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного ст.