Маск раскрыл правду о живущих в США вампирах

В США живет много вампиров, которые получают социальные пособия. Об этом на своей странице в социальной сети X рассказал глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск.
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