Александр Кожевников: «На месте «Сибири» сделал бы ставку на Рябыкина, он способен вытянуть их из болота. Сейчас он в «Витязе», оживил его, но команда уперлась в потолок»

– Что скажете о «Сибири»? – Там сами себя перехитрили с тренерами. Я так и не понял, зачем приглашали Немировски, после пяти-десяти матчей его все стало угнетать, это проявлялось даже по его внешнему виду.
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