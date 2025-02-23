Создатели Skyblivion показали актуальную версию мода с прохождением двух сюжетн...

Создатели Skyblivion показали актуальную версию мода с прохождением двух сюжетных квестовСоздатели Skyblivion, неофициального ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, провели 40-минутный стрим, в рамках которого показали геймплей актуальной версией игры.
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