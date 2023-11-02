Bloomberg: Киев лишился $3 млрд хранящихся за границей доходов от агроэкспорта

Киев лишился примерно трех миллиардов дохода от агроэкспорта. Это связано с трудностями, с которыми предприятия столкнулись при возвращении валютной выручки, пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию Нацбанка Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии