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Bloomberg: Киев лишился $3 млрд хранящихся за границей доходов от агроэкспорта

Bloomberg: Киев лишился $3 млрд хранящихся за границей доходов от агроэкспорта

Киев лишился примерно трех миллиардов дохода от агроэкспорта. Это связано с трудностями, с которыми предприятия столкнулись при возвращении валютной выручки, пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию Нацбанка Украины.

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