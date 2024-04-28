С 15 апреля по 1 мая в Бобруйске реализуется профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей ´За безопасность вместе!´Данная акция направлена на снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, а также направлена .