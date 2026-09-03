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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе признан игроком месяца в «Реале». Форвард опередил Винисиуса, Беллингема, Вальверде и Гюлера

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком августа в « Реале ».  27-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, опередив  Арду Гюлера ,  Джуда Беллингема ,  Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде.

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