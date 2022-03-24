Уже точно: названа категория россиян, которым зачислят 1200 рублей до 25 марта

В ПФР определили категорию россиян, которые гарантированно получат выплату в ближайшие дни. Сумма в размере 1200 рублей будет перечислена в адрес ряда граждан.
Популярные статьи
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
- Беспилотная авиация ВКС России уничтожила самоходную артиллерийскую батарею ВСУ
Свежие комментарии