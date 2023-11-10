Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев

развели весь мир как лохов. Вообще ВОЗ страшная организация, а мы еще за членство платим деньги между прочим. Надо уносить ноги из нее.

Арсен Межлумов

А вообще-то ВОЗ, ВТО, МВФ, МОК, ВКТ и прочие Всемирные организации созданы для контроля и координации деятельности большинства стран мира в определенных сферах в пользу США и/или кучки евреев, управляющих миром (потоками мировых денег). Когда речь идет о глобальном мировом управлении, то надо понимать, что оно всегда осуществляется в пользу какого-то конкретного выгодоприобретателя за счет остальных лохов, потому, что если кто-то приобретает, то кто-то обязательно должен терять (закон термодинамики Ньютона).