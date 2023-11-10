Пока Запад пытается сломить волю несогласных через войну на Украине, у глобалистов уже готов новый план к полному подчинению 8 миллиардов землян.
Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев
Комментарии
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Регина Толстоброва
развели весь мир как лохов. Вообще ВОЗ страшная организация, а мы еще за членство платим деньги между прочим. Надо уносить ноги из нее.
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1 д.
Арсен Межлумов
А вообще-то ВОЗ, ВТО, МВФ, МОК, ВКТ и прочие Всемирные организации созданы для контроля и координации деятельности большинства стран мира в определенных сферах в пользу США и/или кучки евреев, управляющих миром (потоками мировых денег). Когда речь идет о глобальном мировом управлении, то надо понимать, что оно всегда осуществляется в пользу какого-то конкретного выгодоприобретателя за счет остальных лохов, потому, что если кто-то приобретает, то кто-то обязательно должен терять (закон термодинамики Ньютона).
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22 час.
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