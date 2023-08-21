Рассказов об 1:7 от «Северастали»: «Больно так проигрывать. Надеюсь и верю, что такого больше не повторится»

Южане крупно проиграли «Северастали» в первый день на Турнире имени Пучкова. – Понятно, что идет предсезонка, но больно уж тяжелый счет в первом матче турнира.
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