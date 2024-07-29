Информация о запрете бород в МВД Петербурга и Ленобласти оказалась фейком Сообщается, что такого приказа не издавалось.
А вы верите СМИ?)
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ДШ
Дмитрий Шершов
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1 д.
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Информация о запрете бород в МВД Петербурга и Ленобласти оказалась фейком Сообщается, что такого приказа не издавалось.
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