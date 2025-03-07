Ветераны-первопроходцы приехали в Новый Уренгой из Санкт-Петербурга и Белоруссии

В Новый Уренгой на празднование Дня оленевода приехала первая делегация ветеранов-первопроходцев. В их числе — газовик и директор музея, которые прилетели из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, сообщили в telegram-канале администрации Нового Уренгоя.