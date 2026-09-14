Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября

На Украине разгорается война между Генпрокуратурой, НАБУ и САП. Президент США Дональд Трамп между тем призвал Владимира Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России, так как целясь по ней, киевский режим "попадает" по Америке .
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