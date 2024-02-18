Симоньян объяснила, почему Россия не отступит на Украине

РИАМО - 19 фев. Спецоперация на Украине стала для России «священной войной» и «пожаром в доме», заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на «России 1».